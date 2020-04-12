PREMİER LİG

Koronavirüs tedavisi gören Liverpool efsanesi taburcu oldu

Liverpool'un eski efsane futbolcusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Haber Merkezi AA
Kenny Dalglish teknik direktörlük kariyerinde Liverpool, Blackburn Rovers, Newcastle ve Celtic'te görev almıştı.

Kenny Dalglish teknik direktörlük kariyerinde Liverpool, Blackburn Rovers, Newcastle ve Celtic'te görev almıştı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 69 yaşındaki İskoç futbol adamının tedavisine evinde devam edileceği belirtildi.

"Sağlık çalışanlarına teşekkür etti"

The Sunday Post'a görüşlerini aktaran Dalglish, tedavi gördüğü hastanedeki sağlık çalışanları için "Kesinlikle mükemmeller" ifadesini kullanarak, "Onlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Salgın sürecinde ülkeye yardım edebilmeleri için herhangi bir zarar görmeden çalışabilmelerini diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaraylı eski futbolcu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Galatasaraylı eski futbolcu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Galatasaray'ın Kamerunlu eski yıldız futbolcusu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.14 gün gözlem altında tutulacakKamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart'ta özel izinli uçuşla Fransa'dan ülkesine dönen Song, Kovid-19'lu kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.Song, karantina süresince Kovid-19 pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek. Galatasaray ve Trabzonspor formalarını terletmiştiTürkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.Uğurcan Çakır: Futbolu çok özledim

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Cristiano Ronaldo saçı isteyen çocuğa babasın...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.