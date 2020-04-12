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Galatasaraylı eski futbolcu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Galatasaray'ın Kamerunlu eski yıldızı Rigobert Song koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı. 30 Mart tarihinde Fransa'dan ülkesine dönen Song, koronavirüs taşıyan kişilerle temas kurmuş olabileceğinden kaynaklı bir otelde 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

Haber Merkezi AA
Rigobert Song

Rigobert Song

Galatasaray'ın Kamerunlu eski yıldız futbolcusu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

14 gün gözlem altında tutulacak

Kamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart'ta özel izinli uçuşla Fransa'dan ülkesine dönen Song, Kovid-19'lu kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.

Song, karantina süresince Kovid-19 pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek.

Rigobert Song
Rigobert Song

Galatasaray ve Trabzonspor formalarını terletmişti

  • Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Uğurcan Çakır: Futbolu çok özledim
Uğurcan Çakır: Futbolu çok özledim

Trabzonspor’un 24 yaşındaki eldiveni Uğurcan Çakır, korona virüs nedeniyle evde geçirdiği karantina günlerini anlattı. Çakır, futbolu çok özlediğini belirterek, "Günlük rutinimizde futbol vardı. İdman yapıp eve geliyorduk. Dinleniyorduk. Ama şimdi sürekli evdeyim. İdmanı evde yapmak zorundayım. Çok fazla boş vaktim var. Antrenman yaparken bu kadar boş vaktim olmuyordu. Şimdi çok fazla boş vaktim var. Dinleniyorum, yemek yapıyorum, film izliyorum, oyun oynuyorum, kitap okuyorum. Kendimi değerlendirme yönünden geliştirmeye çalışıyorum. Hem zihinsel hem fiziksel kapasitemizi korumamız gerekiyor" dedi.Fazla haber izlememeye gayret ettiğini belirten Uğurcan, "Sadece devlet büyüklerimizden, sağlık bakanlığımızdan gelen haberleri ve tedbirleri uygulamaya çalışıyorum. Çok fazla haber izlemek istemiyorum. Bu durum şu an böyle bu durum kalıcı bir şey değil bunu biliyorum ve ona göre çalışıyorum. Pozitif yönünden bakmaya çalışıyorum. Kafa dinliyorum, evde daha fazla vakit geçiriyorum. Benim için faydalı olan şeylere kafa yoruyorum" ifadelerini kullandı.Futbolcu çok özlediğini de dile getiren başarılı kaleci, "Futbolu gerçekten çok özledim. İnşallah en kısa zamanda pandemiyi atlatırız. Dünya olarak, milletimiz olarak bu zor günleri atlarız" şeklinde konuştu.#BeraberBaşaracağız! 💪🏼💪🏼💪🏼#UğurcanÇakır #EvdeKal 🏡🍀 pic.twitter.com/7NU4x0v11G&mdash; Trabzonspor Kulübü #EvdeKal🏡 (@Trabzonspor) April 11, 2020

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