Galatasaraylı eski futbolcu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Galatasaray'ın Kamerunlu eski yıldızı Rigobert Song koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı. 30 Mart tarihinde Fransa'dan ülkesine dönen Song, koronavirüs taşıyan kişilerle temas kurmuş olabileceğinden kaynaklı bir otelde 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.
Haber MerkeziAA
Galatasaray'ın Kamerunlu eski yıldız futbolcusu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.
14 gün gözlem altında tutulacak
Kamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart'ta özel izinli uçuşla Fransa'dan ülkesine dönen Song, Kovid-19'lu kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.
Song, karantina süresince Kovid-19 pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek.
Galatasaray ve Trabzonspor formalarını terletmişti
Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.
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