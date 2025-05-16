Küme düşen iki takım karşı karşıya geliyor

Ligin ilk yarısında oynanan maçta Adana Demirspor, Hatayspor'u 3-1 mağlup etmişti.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı, hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.
Ligden düşmesi kesinleşen iki takımın karşılaşacağı maçta konuk ekip Hatayspor 20 puana, ev sahibi Adana Demirspor ise -2 puana sahip.
Adana Demirspor, ligin ilk yarısındaki maçta Hatayspor'u 3-1 yenmişti.
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