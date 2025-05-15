Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ikinci turda Teksüt Bandırmaspor ile Geosis Boluspor karşı karşıya gelecek. İlk maç, 19 Mayıs'ta normal sezonu daha alt basamakta (7) bitiren Boluspor'un ev sahipliğinde oynanacak. Rövanş ise 23 Mayıs'ta Bandırmaspor'un (5) sahasında yapılacak.





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TRENDYOL 1. LİG PLAY OFF İKİNCİ TUR MAÇ PROGRAMI

1. Lig play-off ikinci tur maç programı şöyle:

19 Mayıs Pazartesi:

20.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

23 Mayıs Cuma:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Geosis Boluspor (Bandırma 17 Eylül)





İstanbulspor - Boluspor: 1-2

1'inci Lig Play-Off 1'inci Tur maçında Boluspor, deplasmanda konuk olduğu İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 1'inci Lig Play-Off 1'inci Tur mücadelesinde İstanbulspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Yiğit Arslan düdük çaldı. Arslan'ın yardımcılıklarını ise Murat Ergin Gözütok ile Özcan Sultanoğlu üstlendi. Çekişmeli geçen karşılaşmayı konuk ekip Boluspor geriden gelerek 2-1 kazandı.



