Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur maç programı belli oldu. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ikinci turda Teksüt Bandırmaspor ile Geosis Boluspor karşılaşacak.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ikinci turda Teksüt Bandırmaspor ile Geosis Boluspor karşı karşıya gelecek. İlk maç, 19 Mayıs'ta normal sezonu daha alt basamakta (7) bitiren Boluspor'un ev sahipliğinde oynanacak. Rövanş ise 23 Mayıs'ta Bandırmaspor'un (5) sahasında yapılacak.
Tur atlayan takım, finalde Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak
TRENDYOL 1. LİG PLAY OFF İKİNCİ TUR MAÇ PROGRAMI
20.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Geosis Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
1'inci Lig Play-Off 1'inci Tur maçında Boluspor, deplasmanda konuk olduğu İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 1'inci Lig Play-Off 1'inci Tur mücadelesinde İstanbulspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Yiğit Arslan düdük çaldı. Arslan'ın yardımcılıklarını ise Murat Ergin Gözütok ile Özcan Sultanoğlu üstlendi. Çekişmeli geçen karşılaşmayı konuk ekip Boluspor geriden gelerek 2-1 kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 57'nci dakikada Khouma Babacar ile 70'inci dakikada Florent Hasani kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü ise 49'uncu dakikada Özcan Şahan attı. Bu sonucun ardından Boluspor, yarı finalde Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.