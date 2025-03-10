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Kütahya Kent Park’ta genç oryantiringciler hedef peşinde koştu

Kütahya Kent Park’ta genç oryantiringciler hedef peşinde koştu

15:4910/03/2025, Pazartesi
IHA
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Kütahya Kent Park’ta genç oryantiringciler hedef peşinde koştu
Kütahya Kent Park’ta genç oryantiringciler hedef peşinde koştu

Kütahya Kent Park’ta, U14 Birinci Kademe Oryantiring İl Şampiyonası Müsabakaları gerçekleştirildi.

Parkta hedef bulmak için yarışan öğrenciler, birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Harita yardımı ile hedefleri sırasıyla bulmak için E10, E12, E14, K12, ve K14 olmak üzere 5 kategoride yarışan sporcular, araziyi tanıma imkanı buldu.


Yarışmalarda, Kütahya ve Tavşanlı’dan hakemler ve gözlemciler de görev aldı. Yaklaşık 50 sporcunun katıldığı il birinciliğinde derece elde eden sporcular yarışma sonunda madalyalarını aldı.


Oryantiring yarışına katılan sporcular, oldukça heyecanlı ve zor bir parkurda mücadele ettiklerini, ancak farklı parkur içerisinde yarışmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

#kütahya
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#park

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