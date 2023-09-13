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Spor

Leonardo Bonucci, Juventus'a tazminat davası açacak

36 yaşındaki İtalyan milli oyuncu, Union Berlin'e transfer olmasının ardından Serie A kulübüne tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

11:38 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bonucci, sezon öncesi kadro dışı bırakılmıştı.

Bonucci, sezon öncesi kadro dışı bırakılmıştı.

Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci, eski kulübü Juventus'a tazminat davası açacağı yazıldı.


Sezon öncesi Juventus'un ABD kamp kadrosundan çıkarılıp kadro dışı bırakılmıştı.


The Athletic'in haberine göre:

"Leonardo Bonucci, eski kulübü Juventus'a karşı yasal işlem başlatıyor.


Bonucci, sezon öncesi yeterli antrenman koşullarının sağlanmadığını iddia ederek tazminat talep ediyor ve hukuk ekibi, oyuncunun imajına zarar verdiğini iddia ediyor.


Bonucci davasını kazanırsa, tüm zararlar, Torino'daki Regina Margherita çocuk hastanesinin beyin cerrahisi servisinde çocukları iyileşen aileleri destekleyen bir yardım kuruluşu olan Neuroland'a bağışlanacak"


Mevcut sezonun sonunda emekli olacağını açıklayan Bonucci, Union'a bedelsiz bir transferle katıldı ve henüz yeni kulübü için ilk maçına çıkmadı.

Union Berlin'e transfer olmuştu.




#Juventus
#Bonucci
#tazminat
42 dakika önce
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