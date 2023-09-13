Leonardo Bonucci, Juventus'a tazminat davası açacak

Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci, eski kulübü Juventus'a tazminat davası açacağı yazıldı.





Sezon öncesi Juventus'un ABD kamp kadrosundan çıkarılıp kadro dışı bırakılmıştı.





The Athletic'in haberine göre:

"Leonardo Bonucci, eski kulübü Juventus'a karşı yasal işlem başlatıyor.





Bonucci, sezon öncesi yeterli antrenman koşullarının sağlanmadığını iddia ederek tazminat talep ediyor ve hukuk ekibi, oyuncunun imajına zarar verdiğini iddia ediyor.





Bonucci davasını kazanırsa, tüm zararlar, Torino'daki Regina Margherita çocuk hastanesinin beyin cerrahisi servisinde çocukları iyileşen aileleri destekleyen bir yardım kuruluşu olan Neuroland'a bağışlanacak"





Mevcut sezonun sonunda emekli olacağını açıklayan Bonucci, Union'a bedelsiz bir transferle katıldı ve henüz yeni kulübü için ilk maçına çıkmadı.

Union Berlin'e transfer olmuştu.















