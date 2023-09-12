Real Madrid'den Arda Güler kararı: Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı

Arda Güler
Real Madrid, 2023/24 sezonun grup etabı için kadrosunu açıkladı.
Real Madrid'in UEFA'ya bildirdiği listede B kadrosundaki oyuncularla birlikte 6 kaleci yer alırken hücum hattına 5 isim dahildi.
Uzun süreli sakatlığı bulunan kaleci Thibaout Courtois ve Eder Militao da kadroda yer aldı. Başkent ekibinin kadrosunda Arda Güler de yer aldı.
Real Madrid'in grubundan hangi takımlar var?
Yapılan kura çekiminin ardından Real Madrid, geçtiğimiz yılın Serie A şampiyonu Napoli'yle B Grubu'nda yer aldı.
B Grubu'nda Napoli ve Real Madrid'le birlikte Braga ve Union Berlin bulunuyor.
Kaleciler: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Kepa, Francsico Javier Gonzalez Pérez, Diego Pineiro*, Lucas Canizares*
Savunma: Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho, Fran Garcia, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Vinicius Tobias, Rafel Obrador*, Alvaro Carrillo*, Marvel*
Orta Saha: Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Arda Güler, Mario Martin*, Nicolas Paz*
Forvet: Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu, Alvaro Rodriguez*, Gonzalo*
* işaretinin yer aldığı futbolcular B listesinde yer alıyor