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Spor

Real Madrid'den Arda Güler kararı: Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi grup etabında mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroda Arda Güler yer aldı.

19:55 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Arda Güler

Arda Güler

Real Madrid, 2023/24 sezonun grup etabı için kadrosunu açıkladı.


Real Madrid'in UEFA'ya bildirdiği listede B kadrosundaki oyuncularla birlikte 6 kaleci yer alırken hücum hattına 5 isim dahildi.


Uzun süreli sakatlığı bulunan kaleci Thibaout Courtois ve Eder Militao da kadroda yer aldı. Başkent ekibinin kadrosunda Arda Güler de yer aldı.


Real Madrid'in grubundan hangi takımlar var?

Yapılan kura çekiminin ardından Real Madrid, geçtiğimiz yılın Serie A şampiyonu Napoli'yle B Grubu'nda yer aldı.


B Grubu'nda Napoli ve Real Madrid'le birlikte Braga ve Union Berlin bulunuyor.


Real Madrid'in UEFA'ya bildirdiği liste şöyle:

Kaleciler: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Kepa, Francsico Javier Gonzalez Pérez, Diego Pineiro*, Lucas Canizares*

Savunma: Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho, Fran Garcia, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Vinicius Tobias, Rafel Obrador*, Alvaro Carrillo*, Marvel*

Orta Saha: Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Arda Güler, Mario Martin*, Nicolas Paz*

Forvet: Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu, Alvaro Rodriguez*, Gonzalo*


* işaretinin yer aldığı futbolcular B listesinde yer alıyor



#Arda Güler
#Real Madrid
#UEFA Şampiyonlar Ligi
29 dakika önce
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