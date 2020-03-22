BUNDESLİGA

Lewandowski'den korona ile mücadeleye yüklü bağış

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, koronavirüs salgınıyla mücadele edilmesi amacıyla 1 milyon euroluk bağışta bulundu.

Haber Merkezi AA
Lewandowski bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 33 maçta 39 gol atma başarısı gösterdi.

Lewandowski bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 33 maçta 39 gol atma başarısı gösterdi.

Fotoğraf: ANDREAS GEBERT / Reuters

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilmesi amacıyla 1 milyon euro bağışladı.

"Bu kavgada güçlü olmalıyız"


Eşiyle ortaklaşa yaptığı bağışın ardından Alman basınına konuşan Lewandowski, "Yaşanan ciddi ve zorlu durumun farkındayız. Artık hepimiz aynı takımda mücadele ediyoruz. Bu kavgada güçlü olmalıyız. Mücadeleye katkı sağlayacak herkesten yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Lewandowski'nin Bayern Münih'ten takım arkadaşları Alman Leon Goretzka ve Joshua Kimmich de "Koronaya Tekme Atıyoruz" (We Kick Corona) adıyla kurdukları fona toplam 1 milyon euro bağış yaptı.

Bu fona, Manchester City'de forma giyen Alman oyuncu Leroy Sane de katkıda bulundu.

Romalı futbolcular bir günlük maaşlarını bağışladı
Romalı futbolcular bir günlük maaşlarını bağışladı

Avrupa’da Kovid-19 salgını nedeniyle 4 bin 32 kişinin öldüğü, 37 bin 860 kişinin tedavi gördüğü İtalya’da futbol camiasından hastanelere bağışlar sürüyor.Milli oyuncular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in de kadrosunda yer aldığı Serie A takımlarından Roma’da, futbolcular ve teknik heyet, toplamda 200 bin euroyu aşan bir günlük maaşlarını koronavirüse yönelik başlatılan kampanya için bağışladı.Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Roma Kulübü Başkanı Jim Pallotta’nın 50 bin euro bağışla başlattığı ve 500 bin euro hedefi konulan kampanyada, sarı-kırmızılı takım oyuncularının bağışıyla 460 bin euroya ulaşıldığı belirtildi.Söz konusu bağışla, Spallanzani hastanesine toplamda 8 suni solunum cihazının yanı sıra 8 yoğun bakım ünitesi yatağı alınabileceği ifade edildi.Lukaku'dan tek başına yüklü bağışDaha önce 300 bin maske bağışlayan Inter kulübünden Belçikalı golcü futbolcu Romelu Lukaku da kulübün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hassas bir dönemden geçiyoruz. Bir olmalı ve evde kalmalıyız. İtalya inanılmaz bir ülke, benim için ve ailem için çok şey yaptı. Bu nedenle bir bağışla bu ülkeye yardımda bulunmak istiyorum. Milano’daki San Raffaele Hastanesi’ne 100 bin euro bağışlıyorum" dedi.📢 | MESSAGGIOEcco per voi il messaggio di @RomeluLukaku9!Potete donare anche voi sulla nostra pagina Facebook 👉 https://t.co/FFsbwVen5EForza, restiamo uniti e usciremo presto da questa situazione! #TogetherAsATeam pic.twitter.com/JYySOSBeBp&mdash; Inter (@Inter) 20 Mart 2020

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