Liderin maçı neden ikinci kanalda?

Pandemi nedeniyle 85 gün ara verilen Süper Lig, bugün yeniden başlıyor. Şampiyonluk için büyük çekişmeye sahne olacak ligin başlama vuruşunda Trabzonspor deplasmanda Göztepe'ye konuk olurken, Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
beINSPORTS'ta yayınlanacak karşılaşmalar öncesinde ise bordo mavililer yayıncı kuruluşa tepkili. Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının ligdeki konumunu göz önünde bulundurarak maçlarının neden beINSPORTS'un 2. kanalında yayınlanacağına cevap arıyor.
Muhtemel 11'ler
- GÖZTEPE: Beto, Gassama, Borges, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome.
- TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Campi, Hüseyin, Novak, Abdülkadir P., Ndiaye, Abdülkadir Ö. Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.
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