SÜPER LİG

Liderin maçı neden ikinci kanalda?

Şampiyonluk yolunda kritik Göztepe deplasmanına çıkacak Trabzonspor'da taraftarlar yayıncı kuruluşa tepkili.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bordo mavililer bu akşam Fenerbahçe ile aynı saatte oynayacakları maçın neden beINSPORTS'un ikinci kanalında yayınlanacağına cevap arıyor.

Bordo mavililer bu akşam Fenerbahçe ile aynı saatte oynayacakları maçın neden beINSPORTS'un ikinci kanalında yayınlanacağına cevap arıyor.

Fotoğraf: Yeni Şafak

Pandemi nedeniyle 85 gün ara verilen Süper Lig, bugün yeniden başlıyor. Şampiyonluk için büyük çekişmeye sahne olacak ligin başlama vuruşunda Trabzonspor deplasmanda Göztepe'ye konuk olurken, Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

beINSPORTS'ta yayınlanacak karşılaşmalar öncesinde ise bordo mavililer yayıncı kuruluşa tepkili. Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının ligdeki konumunu göz önünde bulundurarak maçlarının neden beINSPORTS'un 2. kanalında yayınlanacağına cevap arıyor.

beINSPORTS'un bugünkü yayın akışı...
beINSPORTS'un bugünkü yayın akışı...

Muhtemel 11'ler

  • GÖZTEPE: Beto, Gassama, Borges, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome.
  • TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Campi, Hüseyin, Novak, Abdülkadir P., Ndiaye, Abdülkadir Ö. Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

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