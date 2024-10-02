UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Lille'ye 1-0 mağlup oldu. Galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Jonathan David (P) attı. Lille - Real Madrid maçının özetine ve Şampiyonlar Ligi sonuçlarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Fransız ekibi Lille'ye konuk oldu. Madrid sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Lille'ye galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Jonathan David (P) kaydetti.
Maça yedekler arasında başlayan milli oyuncumuz Arda Güler 67. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Real Madrid üç puanda kalırken Lille ilk galibiyetini alarak üç puanla tanıştı.