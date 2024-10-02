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Real Madrid deplasmanda Lille'ye mağlup: İlk yenilgisini aldı |ÖZET

Real Madrid deplasmanda Lille'ye mağlup: İlk yenilgisini aldı |ÖZET

23:572/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Madrid ilk yenilgisini aldı.
Madrid ilk yenilgisini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Lille'ye 1-0 mağlup oldu. Galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Jonathan David (P) attı. Lille - Real Madrid maçının özetine ve Şampiyonlar Ligi sonuçlarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Fransız ekibi Lille'ye konuk oldu. Madrid sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.


Lille'ye galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Jonathan David (P) kaydetti.


Maça yedekler arasında başlayan milli oyuncumuz Arda Güler 67. dakikada oyuna dahil oldu.


Bu sonucun ardından Real Madrid üç puanda kalırken Lille ilk galibiyetini alarak üç puanla tanıştı.


LİLLE - REAL MADRİD MAÇ SONUCU


LİLLE - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

Lille - Real Madrid maçının özetini izlemek için


UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA SONUÇLARI


#Real Madrid
#Lille
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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