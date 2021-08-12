Lionel Messi'nin PSG formaları kaç tane satıldı? Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olan Lionel Messi, yeni takımının kulüp mağazalarında büyük bir hareketliliğe neden oldu. Fransız ekibinde 30 numarayı giyecek olan Arjantinli futbolcunun yeni formalarının bir günde 250 bin adet satıldığı belirtildi. Bu rakamla birlikte Messi'nin PSG'den kazanacağı ilk yılın ücretinin çok daha üstünde bir gelir kulübün kasasına girmiş oldu.

Haber Merkezi 12 Ağustos 2021, 15:28 Son Güncelleme: 12 Ağustos 2021, 16:00 Yeni Şafak