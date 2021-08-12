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Lionel Messi'nin PSG formaları kaç tane satıldı?

Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olan Lionel Messi, yeni takımının kulüp mağazalarında büyük bir hareketliliğe neden oldu. Fransız ekibinde 30 numarayı giyecek olan Arjantinli futbolcunun yeni formalarının bir günde 250 bin adet satıldığı belirtildi. Bu rakamla birlikte Messi'nin PSG'den kazanacağı ilk yılın ücretinin çok daha üstünde bir gelir kulübün kasasına girmiş oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lionel Messinin PSG formaları kaç tane satıldı?
Lionel Messi, PSG'de 30 numaralı forma ile mücadele edecek.

Dünya futbolunun en büyük transferlerinden biri dün gerçekleşti. Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye imza attı. Arjantinli futbolcunun transferi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Peki Lionel Messi'nin PSG'ye transferi sonrasında Arjantinli futbolcunun formaları kaç tane sattı? Avrupa'daki iddialara göre Messi'nin PSG'deki ilk gününde 250 bin adet forma satışı gerçekleşti. 180 eurodan satılan formaların bir günlük gelirinin 45 milyon euroyu bulduğu aktarıldı.

Messi PSG'den ne kadar kazanacak?

Lionel Messi, PSG'den yıllık net 35 milyon euro kazanacak. Messi'nin PSG'deki ilk gününde satılan formalarla bu rakamın üstüne çıkıldı.

  • Dünyaca ünlü gazeteci Pierce Morgan, Messi'nin PSG'ye transferiyle ilgili olarak "PSG, Ocak ayına kadar kulüp mağazasında yapacağı satışlarla Messi'nin parasını çoktan çıkartır" ifadelerini kullandı.

PSG Messi transferini paylaştığı videoyla duyurdu
OYNAT 01:58
PSG Messi transferini paylaştığı videoyla duyurdu
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi transferini sosyal medyadan yayınladığı görüntülerle duyurdu. Kariyerinin ilk transferini gerçekleştiren 34 yaşındaki Messi, hücum hattında Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldız isimleri barındıran PSG'yi tercih etti. PSG Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) Ödülü'nü 6 kez kazanan Messi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
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