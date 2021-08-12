Lionel Messi'nin PSG formaları kaç tane satıldı?

Dünya futbolunun en büyük transferlerinden biri dün gerçekleşti. Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye imza attı. Arjantinli futbolcunun transferi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.
Peki Lionel Messi'nin PSG'ye transferi sonrasında Arjantinli futbolcunun formaları kaç tane sattı? Avrupa'daki iddialara göre Messi'nin PSG'deki ilk gününde 250 bin adet forma satışı gerçekleşti. 180 eurodan satılan formaların bir günlük gelirinin 45 milyon euroyu bulduğu aktarıldı.
Messi PSG'den ne kadar kazanacak?
Lionel Messi, PSG'den yıllık net 35 milyon euro kazanacak. Messi'nin PSG'deki ilk gününde satılan formalarla bu rakamın üstüne çıkıldı.
- Dünyaca ünlü gazeteci Pierce Morgan, Messi'nin PSG'ye transferiyle ilgili olarak "PSG, Ocak ayına kadar kulüp mağazasında yapacağı satışlarla Messi'nin parasını çoktan çıkartır" ifadelerini kullandı.