Liverpool, koronavirüs nedeniyle tesislerini kapattı İngiltere Premier Lig'de Liverpool artan koronavirüs vakaları nedeniyle tesislerini kapattı. Son olarak Chelsea maçına vakalar nedeniyle eksik çıkmış ve 2-0 öne geçtiği maçta bir puana razı olmuştu.

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