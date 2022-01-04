Acun Ilıcalı'nın Hull City'ye ilk transferi belli oldu: Türk oyuncuyu alıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un, altyapısından yetişen ve takım kaptanlarından olan orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan'ın sözleşmesini feshedildi.
24 yaşındaki oyuncuyla yolların neden ayrıldığı hakkında açıklama yapılmazken, Aydoğan sosyal medya üzerinden bir veda mesajı yayımladı.
- Hull City'ye gidiyor
- Spor Arena'da yer alan habere göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Emirhan Aydoğan ile yakından ilgileniyor. Hatta Ilıcalı yeşil-beyazlıların 24 yaşındaki kaptanı için daha önce nabız yoklamış ve transfer için görüşmeler yapmıştı. Bu transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.