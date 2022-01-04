Acun Ilıcalı'nın Hull City'ye ilk transferi belli oldu: Türk oyuncuyu alıyor

Trabzonspor'un genç futbolcusu Salih Kavraz'dan muhteşem frikik golü

Trabzonspor U19 takımı erteleme maçında kendi sahasında konuk ettiği Gaziantep U19 takımını 5-0 mağlup ederken bordo mavili takımın genç forveti Salih Kavrazlı attığı frikik golüyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Kavrazlı maçı iki golle tamamladı.

