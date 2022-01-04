Spor Acun Ilıcalının Hull Cityye ilk transferi belli oldu Türk oyuncuyu alıyor
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Acun Ilıcalı'nın Hull City'ye ilk transferi belli oldu: Türk oyuncuyu alıyor

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, yeni takımına ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Hull City, Bursaspor'dan ayrılına 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan ile anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Acun Ilıcalının Hull Cityye ilk transferi belli oldu: Emirhan Aydoğan
Transfermarkt verilerine göre Emirhan Aydoğan'ın güncel piyasa değeri 700 bin euro.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un, altyapısından yetişen ve takım kaptanlarından olan orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan'ın sözleşmesini feshedildi.

24 yaşındaki oyuncuyla yolların neden ayrıldığı hakkında açıklama yapılmazken, Aydoğan sosyal medya üzerinden bir veda mesajı yayımladı.

  • Hull City'ye gidiyor
  • Spor Arena'da yer alan habere göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Emirhan Aydoğan ile yakından ilgileniyor. Hatta Ilıcalı yeşil-beyazlıların 24 yaşındaki kaptanı için daha önce nabız yoklamış ve transfer için görüşmeler yapmıştı. Bu transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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