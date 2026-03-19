Liverpool maçında kolu kırılan Osimhen Nijerya'ya gidiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a elenen Galatasaray'da kolunda kırık oluşan Victor Osimhen'in Türkiye'ye dönmeyerek direkt ülkesi Nijerya'ya gideceği öğrenildi.
HT Spor'da yer alan habere göre kolu alçıda olan yıldız futbolcu İngiltere'den ülkesine geçiyor. Osimhen'in, ameliyat olup olmayacağı konusunun pazartesi günü netleşmesi bekleniyor.
Nijerya'da da durumu yakından takip edilecek Osimhen'in, müdahale gerekmesi halinde Türkiye'ye daha erken döneceği bildirildi.