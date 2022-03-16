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Luis Campos Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedelini belirledi

İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa'dan teklifler alan Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli belirlendi. Sarı-kırmızılı yönetimle bir toplantı yapan Luis Campos, 23 yaşındaki oyuncu için rekor fiyat biçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Luis Campos Kerem Aktürkoğlunun bonservis bedelini belirledi
Transfermarkt verilerine göre Kerem Aktürkoğlu'nun güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor. Sarı-kırmızılı takımın en formda ismi olan 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın ilgi odağı durumunda.

Son oynanan Beşiktaş derbisinde 2 gol atan, Barcelona maçında gösterdiği başarılı performansla İspanyolları şaşkına uğratan Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu.

Kerem Aktükoğlu için 35 milyon euro

Galatasaray'da danışmanlık yapan dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos, 23 yaşındaki oyuncu için rekor fiyat biçti. Skorer'de yer alan habere göre Campos, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli olarak en az 35 milyon euro belirledi.

  • Galatasaray'ın 2020 yılında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 42 maçta süre aldı. Genç oyuncu takımına 11 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Kerem'in sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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