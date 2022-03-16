Luis Campos Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedelini belirledi

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor. Sarı-kırmızılı takımın en formda ismi olan 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın ilgi odağı durumunda.
Son oynanan Beşiktaş derbisinde 2 gol atan, Barcelona maçında gösterdiği başarılı performansla İspanyolları şaşkına uğratan Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu.
Kerem Aktükoğlu için 35 milyon euro
Galatasaray'da danışmanlık yapan dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos, 23 yaşındaki oyuncu için rekor fiyat biçti. Skorer'de yer alan habere göre Campos, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli olarak en az 35 milyon euro belirledi.
- Galatasaray'ın 2020 yılında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 42 maçta süre aldı. Genç oyuncu takımına 11 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Kerem'in sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
✨ Kerem Aktürkoğlu pic.twitter.com/507CaaFD3H
✨ Kerem Aktürkoğlu pic.twitter.com/507CaaFD3H— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 14, 2022