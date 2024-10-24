Lyon'un Beşiktaş maçı kadrosu açıklandı: Wilfried Zaha...

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta müsabakaları sürüyor. Akşam seansında Olympique Lyon, temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek.

Zorlu mücadele öncesi Lyon'un maç kadrosu belli oldu. Fransız ekibinin Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha da listede yer aldı.