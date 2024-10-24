Lyon'un Beşiktaş maçı kadrosu açıklandı: Wilfried Zaha...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'la karşılaşacak Olympique Lyon'un maç kadrosu belli oldu. Fransız ekibinin Galatasaray'dan kiraladığı Zaha da listede yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta müsabakaları sürüyor. Akşam seansında Olympique Lyon, temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek.
Zorlu mücadele öncesi Lyon'un maç kadrosu belli oldu. Fransız ekibinin Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha da listede yer aldı.
Olympique Lyon - Beşiktaş maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak.
Bu karşılaşma öncesi Olympique Lyon, 2 maçta topladığı 6 puanla 4. sırada yer alırken temsilcimiz Beşiktaş puansız son sırada bulunuyor.