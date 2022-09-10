Karagümrük son dakikada 1 puanı aldı

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Giresunspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk devresi 0-0 tamamlandı. İkinci yarının 75. dakikasında konuk ekip 75. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı, Bajic'in penaltısını Viviano kurtardı ancak dönen topu yine aynı futbolcu golle tamamladı. 90+2. dakikada ise Caner Erkin'in ortasında Diagne, düzgün bir vuruşla takımına 1 puanı kazandırdı. Maç sonucu Karagümrük 1-1 Giresunspor şeklinde sona erdi. Özet görüntüleri haberimizden izleyebilirsiniz.

Fatih Karagümrük - Giresunspor maç özeti izle

10. dakikada Caner Erkin’in kaleyi cepheden görerek kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

34. dakikada Fatih Karagümrük'ün kazandığı serbest vuruşta Caner Erkin, arka direğe doğru ortasını yaptı. Colley topu istediği gibi kontrol edemedi ve top dışarı çıktı.

REKLAM

43. dakikada Caner Erkin’in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu son anda Giresunspor savunması oyun alanı dışına uzaklaştırdı.

72. dakikada ceza sahası içinde Murat Cem, Ozdoev’in müdahalesi sonucunda yerde kaldı. 74. dakikada hakem Erkan Özdamar, VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

75. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Bajic’in şutunu kaleci Viviano oyun alanı içine çeldi. Dönen topu tekrar önünde bulan Bajic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

88. dakikada Burak Kapacak’ın sağ taraftan ortasında Kouassi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onurcan’da kaldı.

90 2. dakikada Caner Erkin’in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Diagne’nin kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1

REKLAM

Karagümrük, gelecek hafta deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Giresunspor ise haftayı bay geçecek.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Jimmy Durmaz (Dk. 79 Ricci), Ozdoev (Dk. 79 Burak Kapacak), Colley (Dk. 58 Kouassi), Borini, Diagne

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano, Mejia (Dk. 57 Görkem Sağlam), Sergio (Dk. 85 Rahmetullah Berişbek), Savicevic (Dk. 70 Kuwas), Borja Sainz (Dk. 70 Murat Cem Akpınar), Bajic (Dk. 85 Sergen Piçinciol)

REKLAM

Goller: Dk. 75 Bajic (Bitexen Giresunspor), Dk. 90+2 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 25 Colley, Dk. 62 Salih Dursun, Dk. 74 Ozdoev (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 29 Campuzano, Dk. 33 Mejia, Dk. 90+6 Alper Uludağ (Bitexen Giresunspor)