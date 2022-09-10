Spor Karagümrük son dakikada 1 puanı aldı
FUTBOL FUTBOL

Karagümrük son dakikada 1 puanı aldı

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Giresunspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk devresi 0-0 tamamlandı. İkinci yarının 75. dakikasında konuk ekip 75. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı, Bajic'in penaltısını Viviano kurtardı ancak dönen topu yine aynı futbolcu golle tamamladı. 90+2. dakikada ise Caner Erkin'in ortasında Diagne, düzgün bir vuruşla takımına 1 puanı kazandırdı. Maç sonucu Karagümrük 1-1 Giresunspor şeklinde sona erdi. Özet görüntüleri haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MAÇ SONUCU: Fatih Karagümrük 1-1 Giresunspor | 📺 ÖZET İZLE
Karagümrük 1-1 Giresunspor

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Giresunspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk devresi 0-0 tamamlandı. İkinci yarının 75. dakikasında konuk ekip 75. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı, Bajic'in penaltısını Viviano kurtardı ancak dönen topu yine aynı futbolcu golle tamamladı. 90+2. dakikada ise Caner Erkin'in ortasında Diagne, düzgün bir vuruşla takımına 1 puanı kazandırdı. Maç sonucu Karagümrük 1-1 Giresunspor şeklinde sona erdi. Özet görüntüleri haberimizden izleyebilirsiniz.

Fatih Karagümrük - Giresunspor maç özeti izle

10. dakikada Caner Erkin’in kaleyi cepheden görerek kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

34. dakikada Fatih Karagümrük'ün kazandığı serbest vuruşta Caner Erkin, arka direğe doğru ortasını yaptı. Colley topu istediği gibi kontrol edemedi ve top dışarı çıktı.

43. dakikada Caner Erkin’in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu son anda Giresunspor savunması oyun alanı dışına uzaklaştırdı.

72. dakikada ceza sahası içinde Murat Cem, Ozdoev’in müdahalesi sonucunda yerde kaldı. 74. dakikada hakem Erkan Özdamar, VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

75. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Bajic’in şutunu kaleci Viviano oyun alanı içine çeldi. Dönen topu tekrar önünde bulan Bajic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

88. dakikada Burak Kapacak’ın sağ taraftan ortasında Kouassi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onurcan’da kaldı.

90 2. dakikada Caner Erkin’in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Diagne’nin kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1

Karagümrük, gelecek hafta deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Giresunspor ise haftayı bay geçecek.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Jimmy Durmaz (Dk. 79 Ricci), Ozdoev (Dk. 79 Burak Kapacak), Colley (Dk. 58 Kouassi), Borini, Diagne

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano, Mejia (Dk. 57 Görkem Sağlam), Sergio (Dk. 85 Rahmetullah Berişbek), Savicevic (Dk. 70 Kuwas), Borja Sainz (Dk. 70 Murat Cem Akpınar), Bajic (Dk. 85 Sergen Piçinciol)

Goller: Dk. 75 Bajic (Bitexen Giresunspor), Dk. 90+2 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 25 Colley, Dk. 62 Salih Dursun, Dk. 74 Ozdoev (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 29 Campuzano, Dk. 33 Mejia, Dk. 90+6 Alper Uludağ (Bitexen Giresunspor)
Barcelona maçıduraklatıldı

Barcelona maçı
duraklatıldı

​Cadiz - Barcelona maçı, bir taraftarın rahatsızlanması üzerine duraklatıldı.
3 oyunculiste dışı

3 oyuncu
liste dışı

​Fenerbahçe, Bruma başta olmak üzere Novak ve Lemos'un lisanslarını çıkarmadı.
Yeni liderKonyaspor

Yeni lider
Konyaspor

​Konyaspor, Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla Süper Lig'in yeni lideri oldu.
En pahalı 11

En pahalı 11

Transfer dönemi kapandı: Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu.
Ölümden<br>döndü

Ölümden
döndü

Serik Belediyesporlu futbolcunun dili boğazına kaçtı.
'Burada kalamam'

'Burada kalamam'

​Josef de Souza ayrılığını açıkladı.
Sonunu getiremedik

Sonunu getiremedik

12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'na veda etti.
'Maça çıkmak <br>istemiyorlar'

'Maça çıkmak
istemiyorlar'

​Pjanic ve Dzeko'dan Rusya tepkisi.
'Bu adaletsizlik'

'Bu adaletsizlik'

​Josef de Souza basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı.
25 milyon euro

25 milyon euro

Fenerbahçe 12 futbolcuyu kadrosuna kattı.
Takıma döndü

Takıma döndü

​Beşiktaş'ta Weghorst sevinci yaşanıyor.
İsteyip de <br>alamadığı tek futbolcu

İsteyip de
alamadığı tek futbolcu

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızla iki kez görüştüğü ortaya çıktı.
'Şampiyonla oynamak<br>motive eder'

'Şampiyonla oynamak
motive eder'

​Adana Demirspor'da Stambouli ve Gökhan Töre açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.