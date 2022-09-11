Gaziantep FK son dakikalarda yıkıldı Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, Ümraniyespor'u ağırladı. Ev sahibi ekip 59. dakikada Maxim'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip de 90. dakikada VAR kontrolünün ardından kazandığı penaltıyla skoru 1-1'e getirdi. 10 dakika uzatmaların olduğu mücadelede başka gol ses çıkmadı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Gaziantep FK - Ümraniyespor maçının özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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