İngiltere Premier Lig 12. haftasında Tottenham deplasmanda Manchester City'i 4-0 mağlup etti.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 13, 20. dakikada Maddison (2), 52. dakikada Porro ve 90+3. dakikada Johnson attı.
City, ligde üç maçtır galip gelemiyor. Pep Guardiola kariyerinde ilk kez üst üste beş maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Tottenham, Manchester City'nin iç sahada yakaladığı 52 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.
Bu sonucun ardından puanını 19 yapan Tottenham 6. sıraya yükseldi. Manchester City ise 23 puanla ikinci sırada kalırken zirveyle arasındaki puan farkı 5 oldu.