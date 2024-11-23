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Tottenham Etihad'da Manchester City'i darma duman etti: City beş maçtır kayıp | ÖZET

Tottenham Etihad'da Manchester City'i darma duman etti: City beş maçtır kayıp | ÖZET

22:3423/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Tottenham, City deplasmanında şov yaptı.
Tottenham, City deplasmanında şov yaptı.

Tottenham, İngiltere Premier Lig 12. haftasında konuk olduğu Manchester City'i 4-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 13, 20. dakikada Maddison (2), 52. dakikada Porro ve 90+3. dakikada Johnson attı. City oynadığı son beş karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Manchester City - Tottenham maçının özetine ve Premier Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig 12. haftasında Tottenham deplasmanda Manchester City'i 4-0 mağlup etti.


Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 13, 20. dakikada Maddison (2), 52. dakikada Porro ve 90+3. dakikada Johnson attı.

City, ligde üç maçtır galip gelemiyor. Pep Guardiola kariyerinde ilk kez üst üste beş maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Tottenham, Manchester City'nin iç sahada yakaladığı 52 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.


Bu sonucun ardından puanını 19 yapan Tottenham 6. sıraya yükseldi. Manchester City ise 23 puanla ikinci sırada kalırken zirveyle arasındaki puan farkı 5 oldu.


MANCHESTER CİTY - TOTTENHAM MAÇ ÖZETİ

Manchester City - Tottenham maçının özetini izlemek için

MANCHESTER CİTY - TOTTENHAM MAÇ SONUCU


PREMİER LİG PUAN DURUMU


#Manchester City
#Tottenham
#Premier Lig

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