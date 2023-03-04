Manchester City'nin gol sevinci
Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City ile Newcastle United karşı karşıya geldi.
Mücadele 2-0 City üstünlüğüyle sona erdi.
City'nin golleri; 15. dakikada Phil Foden ve 67. dakikada Bernardo Silva'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte puanını 58'e yükselten Manchester City, lider Arsenal'i yakından takibini sürdürdü. Newcastle United ise 41 puanda kaldı.
Premier Lig'in 27. haftasında City, Crystal Palace'a konuk olacak.
Phil Foden kulüp tarihine geçti
Manchester City'nin genç yıldızı Phil Foden maçta attığı golle birlikte kulüp tarihine geçti.
Foden, City forması altında 50 gol katkısına en hızlı ulaşan oyuncu oldu.