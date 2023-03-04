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Spor

ÖZET | Manchester City- Newcastle United: 2-0

Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City, sahasında Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti. Foden attığı golle Manchester City tarihine geçti. Manchester City- Newcastle United maçının özetini haberimizden takip edebilirsiniz.

17:50 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Manchester City'nin gol sevinci

Manchester City'nin gol sevinci

Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City ile Newcastle United karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-0 City üstünlüğüyle sona erdi.

City'nin golleri; 15. dakikada Phil Foden ve 67. dakikada Bernardo Silva'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 58'e yükselten Manchester City, lider Arsenal'i yakından takibini sürdürdü. Newcastle United ise 41 puanda kaldı.

Premier Lig'in 27. haftasında City, Crystal Palace'a konuk olacak.

Phil Foden kulüp tarihine geçti

Manchester City'nin genç yıldızı Phil Foden maçta attığı golle birlikte kulüp tarihine geçti.

Foden, City forması altında 50 gol katkısına en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

#Manchester City
#Newcastle United
#İngiltere Premier Lig
1 saat önce
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ÖZET | Manchester City- Newcastle United: 2-0
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