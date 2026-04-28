Manchester City'de 10 yıl sonra ayrılık: John Stones veda edecek

17:1928/04/2026, Salı
AA
Premier Lig ekibi Manchester City, sezon sonunda savunma oyuncusu John Stones'un takımdan ayrılacağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, sezon sonu sözleşmesi bitecek savunma oyuncusu John Stones'un takımdan ayrılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 10 yıldır Manchester City forması giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcu Stones'un yaz aylarında takımdan ayrılacağı belirtildi.

Everton'dan 47,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilen Stones, Manchester City'de 6'sı Premier Lig olmak üzere 19 kupa zaferi yaşadı.

İngiliz milli futbolcu, takımıyla şu ana kadar 293 maçta görev yaptı ve 19 gol kaydetti.




