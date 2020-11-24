Manchester United-Başakşehir (CANLI)

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir, İngiliz devi Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Manchester United'ın 11'i;

De Gea, Wan Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles, Fred, Van de Beek, Bruno Fernandes, Rashford, Martial, Cavani

Başakşehir'in 11'i;

Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay, İrfan Can, Chadli, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba.

Chadli ilk kez ilk 11'de

Medipol Başakşehir'in Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli, turuncu-lacivertli takımda ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Sakatlığını atlatan ve Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda oyuna sonradan giren Chadli, ilk kez ilk 11'de yer aldı. Belçikalı deneyimli oyuncu, turuncu-lacivertli takımla ilk Şampiyonlar Ligi maçına da Manchester United karşısında çıktı.

Manchester United'da 5 değişiklik

Manchester United, İstanbul'da kaybettiği maçın ilk 11'inde 5 değişiklik ile sahasındaki maça başladı. İngiliz ekibinde İstanbul'da forma giyen, Henderson, Tuanzebe, Luke Shaw, Juan Mata ve Matic'in yerine, De Gea, Lindelöf, Alex Telles, Fred ve Cavani ilk 11'de sahaya çıktı.