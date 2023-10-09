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Spor

Neuer Galatasaray maçında oynayacak mı?

Bayern Münih'te sakatlığı bulunan Alman kaleci Manuel Neuer'in takımla çalışmalara yakın zamanda başlaması bekleniyor.

16:21 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Son maçını Dünya Kupası'nda Kosta Rika'ya karşı oynadı.

Son maçını Dünya Kupası'nda Kosta Rika'ya karşı oynadı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Bayern Münih'te sakatlığı bulunan Alman kaleci Manuel Neuer'in takımla çalışmalara yakın zamanda başlaması bekleniyor.


Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund Alman kaleci için, "Neuer'in dönüşü konusunda çok umutluyuz. Bakalım Mainz maçında mı dönecek yoksa Galatasaray maçında mı? Bunun zamanla gerçekleşeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.


Bayern Munih, 21 Ekim'de Mainz ile karşı karşıya geldikten 3 gün sonra 24 Ekim'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.


Alman kaleci, 2022 Dünya Kupası sonrasında çıktığı tatilde kayak yaparken ayağını kırmasının ardından ameliyat olmuş ve tedavi sürecine başlanmıştı. Bayern Münih'in kaptanı, 9 ay aradan sonra tekrardan antrenmanlara başladıktan daha sonra kas sakatlığı yaşadı.









#Manuel Neuer
#Bayern Münih
#Galatasaray
#Mainz
1 saat önce
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