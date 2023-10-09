Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund Alman kaleci için, "Neuer'in dönüşü konusunda çok umutluyuz. Bakalım Mainz maçında mı dönecek yoksa Galatasaray maçında mı? Bunun zamanla gerçekleşeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.