Sumudica: Türkiye’de hayalim olan bir büyük kulüp var Rumen teknik adam Marius Sumudica, kariyeriyle ilgili hayalini açıkladı. Türkiye'ye geri dönmek istediğini belirten 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Çalıştırmayı hayal ettiğim, kalbimde olan büyük bir kulüp var ama isim vermeyeceğim" dedi.

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