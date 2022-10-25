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Sumudica: Türkiye’de hayalim olan bir büyük kulüp var

Rumen teknik adam Marius Sumudica, kariyeriyle ilgili hayalini açıkladı. Türkiye'ye geri dönmek istediğini belirten 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Çalıştırmayı hayal ettiğim, kalbimde olan büyük bir kulüp var ama isim vermeyeceğim" dedi.

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Marius Sumudicanın Türkiye ile ilgili açıklamaları
Marius Sumudica

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Raed'i çalıştıran Marius Sumudica, hayalinin Türkiye'ye geri dönmek olduğunu söyledi.

Süper Lig'de Kayserispor, Gaziantep, Rizespor ve Yeni Malatyaspor takımlarını çalıştıran Rumen teknik adam, "Türkiye'deki işim bitmedi" diyerek dönüş sinyali verdi.

NTV Spor'a konuşan Sumudica'nın açıklamaları şöyle:

"Türkiye'yi özledim"

  • "Benim hayalim geri dönmek. Ne zaman bilemiyorum. Çünkü 2 yıl kontratım ver. Bu kolay bir şey değil. Suudi Arabistan’da 2 yıl kontrat bulmak o kadar kolay değil. Burada genelde 6 aylık, 1 yıllık sözleşme yapılır. Ancak Türkiye’yi özlüyorum, Türkiye’yi seviyorum. Çünkü Türkiye’de yeniden bir şeyler yapmak istiyorum. Türkiye’deki işim bitmedi. Gaziantep’teyken Avrupa kupalarında oynamak üzereydik. Bu lige yeni çıkmış bir takım için hiç kolay değil. Türkiye bana birçok şey verdi ve ben de bunun karşılığını vermek isterim. Türkiye’ye geri dönmek benim hayalim. Türkiye’de herkes futbolla ilgili konuşuyor, atmosferi yaşayabiliyorsunuz, gazeteler, medya, taraftarlar… Onlarca televizyon programı, fanatik taraftarlar ve duygular… Ben bunları özledim, binlerce taraftarları, duygu yüklü maçları…"

"Türkiye'den hiçbir takımla görüşmedim"

  • "Bir pişmanlığım var… Gaziantep’teyken verdiğim o röportajdan ötürü pişmanım. Ayrıca bazı zamanlar bazı hatalar da yaptım. Ama Sumudica bir futbol çılgını, bir Türkiye çılgını. Gerçekten bu ülkeyi çok seviyorum. Türkiye’den direkt Cluj’a gittim, daha sonra Al Shabab’da çalıştım ve şimdi Al Raed’deyim. Türkiye’den hiçbir takımla görüşmedim, teklif de almadım."

"Türkiye’de kalbimde bir tane takım var"

  • "Eğer Türkiye’de büyük bir takımı çalıştırırsam o takım Sumudica ile yüzde 100 kupa kazanır. Bu Türkiye Kupası da olabilir, Süper Lig şampiyonluğu da olabilir. Türkiye’de Anadolu takımında çalışıp iyi sonuçlar almak hiç kolay bir iş değil. Türkiye’de kalbimde bir tane takım var ama isim vermeyeceğim... Benim oradaki favori kulüplerim, yeniden tarih yazmak istediğim Gaziantep ve Kayserispor. Ancak gelecek için konuşuyorum. Gerçekleşir mi, kaç yıl sonra gerçekleşir bilmiyorum. Hayalim dediğim bir büyük kulüp var… Stadyumdaki atmosferlerini, taraftarlarını çok seviyorum. Hayatta herkesin hayalleri vardır, benim hayalim de bu."

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