Amed SF ile Süper Lig’e yükselen ve 29 golle krallığa ulaşan Mbaye Diagne, verdiği sözü tuttuğunu vurgulayarak yeni sezonda rekor kırma hedefini açıkladı.
Trendyol 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Amed SF'de golcü Mbaye Diagne şampiyonluk sonrası konuştu.
29 golle kral olan tecrübeli golcü verdiği sözü tuttuğunu ifade ederek gelecek sezon için iddialı sözler kullandı.
'Rekoru yeniden kıracağım'
Diagne, "Verdiğim sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. Süper Lig'de gol rekorunu yeniden kıracağım. Geri dönüyorum." dedi.
34 yaşındaki Senegalli forvet bu sezon toplamda 36 karşılaşmaya çıkarken 29 gol atıp, 7 asistlik performans sergiledi.
2018-2019 sezonunda Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla toplam 30 gole ulaşarak, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu kırdı.