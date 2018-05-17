Mehmet Demirkol şampiyonluk yüzdelerini güncelledi

Mehmet Demirkol, Süper Lig'de son haftanın en dikkat çeken maçı olan Göztepe-Galatasaray mücadelesiyle ilgili konuştu.

Demirkol, Galatasaray'ın Göztepe ile oynayacağı maç öncesinde yaptığı açıklamalar şöyle;

"Galatasaray sürprize izin vermez Göztepe karşısında ama deplasman sorunlarının olduğunu da unutmamak gerekiyor. Normal bir standart takım deplasmanda beraberliğe yatar. Ancak Galatasaray set oyunu oynayan bir takım. Zaten bu yüzden deplasmanda sorunlar yaşıyor. Galatasaray'ın yüzde 60-70 şampiyonluk şansının olduğunu düşünüyorum. Daha sonra da Başakşehir geliyor. Sonra da az da olsa Fenerbahçe. Girdiği tüm finalleri kazanan bir takımdan bahsediyoruz. Finalleri iyi oynayan bir hoca Fatih Terim. Bunu kabul etmemiz gerekir."