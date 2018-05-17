SÜPER LİG

Mehmet Demirkol şampiyonluk yüzdelerini güncelledi

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de son hafta oynanacak Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi. Demirkol, sarı kırmızılıların şampiyonluk şansıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Demirkol.

Mehmet Demirkol.

Mehmet Demirkol, Süper Lig'de son haftanın en dikkat çeken maçı olan Göztepe-Galatasaray mücadelesiyle ilgili konuştu.

Demirkol, Galatasaray'ın Göztepe ile oynayacağı maç öncesinde yaptığı açıklamalar şöyle;

  • "Galatasaray sürprize izin vermez Göztepe karşısında ama deplasman sorunlarının olduğunu da unutmamak gerekiyor. Normal bir standart takım deplasmanda beraberliğe yatar. Ancak Galatasaray set oyunu oynayan bir takım. Zaten bu yüzden deplasmanda sorunlar yaşıyor. Galatasaray'ın yüzde 60-70 şampiyonluk şansının olduğunu düşünüyorum. Daha sonra da Başakşehir geliyor. Sonra da az da olsa Fenerbahçe. Girdiği tüm finalleri kazanan bir takımdan bahsediyoruz. Finalleri iyi oynayan bir hoca Fatih Terim. Bunu kabul etmemiz gerekir."

Mehmet Demirkol'dan Arda Turan iddiası
Mehmet Demirkol'dan Arda Turan iddiası

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Demirkol, Arda Turan'ın büyük bir takım olması halinde böyle bir ceza almayacağını söylerken ses getiren bir iddiada bulundu.İşte Mehmet Demirkol'un Arda Turan'la ilgili sözleri;"İndirilebilir mi, bilmiyorum. Tahkim Perşembe açıklayacak. Bence indirilemez. Zaten tabandan verildi cezalar. Büyük bir takımda böyle bir ceza veremezlerdi. Arkanda kitle olması başka bir şey. Camiası olsa veremezsin. Arda'nın arkasında kitle yok. Bu ceza uluslararası. 4 maçı aştığı zaman ceza, gittiği ülke FIFA'ya soruyor. "Bu cezanın sizdeki karşılığı nedir?" diye. Onlar bu cezayı düşürebilme yetkisine sahip. Yazın nerede lig var. Arda, İsveç'e transfer olacak. Orada 16 maçı eritecek. Cezasını çekip, gelecek."Arda Turan transfer olursa 16 maçlık ceza geçerli olacak mı?Burak Yılmaz'dan Arda Turan paylaşımıRıdvan Dilmen Arda Turan'ın cezasını yorumladı

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