Mehmet Demirkol'dan Arda Turan iddiası

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Demirkol, Arda Turan'ın büyük bir takım olması halinde böyle bir ceza almayacağını söylerken ses getiren bir iddiada bulundu.

İşte Mehmet Demirkol'un Arda Turan'la ilgili sözleri;

"İndirilebilir mi, bilmiyorum. Tahkim Perşembe açıklayacak. Bence indirilemez. Zaten tabandan verildi cezalar. Büyük bir takımda böyle bir ceza veremezlerdi. Arkanda kitle olması başka bir şey. Camiası olsa veremezsin. Arda'nın arkasında kitle yok. Bu ceza uluslararası. 4 maçı aştığı zaman ceza, gittiği ülke FIFA'ya soruyor. "Bu cezanın sizdeki karşılığı nedir?" diye. Onlar bu cezayı düşürebilme yetkisine sahip. Yazın nerede lig var. Arda, İsveç'e transfer olacak. Orada 16 maçı eritecek. Cezasını çekip, gelecek."

Arda Turan transfer olursa 16 maçlık ceza geçerli olacak mı? Barcelona'dan Başakşehir'e kiralık olarak transfer olan Arda Turan'ın 16 maç men cezası alması sosyal medyada tartışmalara neden oldu.Türk futbol tarihinin en ağır cezalarından birini alan milli futbolcunun Başakşehir'e kesin transferinin böylelikle zora girdiği ifade edildi. Peki Arda Turan, başka bir lige transfer olması halinde bu ceza yine geçerli olacak mı?Mili futbolcuyla ilgili merak edilen bu sorunun cevabı Arda Turan için olumsuz. Tecrübeli futbolcu, dünyada herhangi bir lige gitmesi durumunda da FIFA'nın onayıyla bu cezayı çekebilir.Bir oyuncu başka bir ülkeye transfer yapar ve ayrıldığı federasyondan 4 maç ve üstü cezası almış ise bu cezanın transfer olduğu ülkede de uygulanabilmesi için FIFA disiplin kurulundan onay alınması gerekir. FIFA onaylar ise cezası gittiği ülkede de uygulanır.Hatırlanacağı üzere Arda Turan'ın sezon sonunda Çin Ligi takımlarından Guangzhou'ya transferi gündemdeydi.Arda Turan'a verilen 16 maçlık ceza doğru mu?— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 10 Mayıs 2018 #ArdaTuran’a verilen cezayı doğru buldunuz mu? Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (May 10, 2018 at 7:43öö PDT)

Burak Yılmaz'dan Arda Turan paylaşımı Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz, milli takımdan arkadaşı olan Arda Turan'ın 16 maç men cezası almasından sonra sosyal medya hesabından destek mesajı gönderdi.Burak Yılmaz, Twitter ve Instagram adreslerinden yaptığı paylaşımda sadece fotoğraf kullandı. Yılmaz, Trabzonspor-Başakşehir maçı öncesinde Arda Turan'ı alnından öptüğü fotoğrafla milli takımdan arkadaşına destek oldu. İşte Burak Yılmaz'ın paylaşımı;pic.twitter.com/vKH8zcCvny— Burak Yılmaz (@yilmazburak17) 10 Mayıs 2018 Rıdvan Dilmen Arda Turan'ın cezasını yorumladıArda Turan transfer olursa 16 maçlık ceza geçerli olacak mı?Arda Turan'a tarihi ceza: 16 maç yok