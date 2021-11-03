Tecrübeli menajer açıkladı: Fatih Terim 'Ne olursa olsun onu Galatasaray'a getir' dedi Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için önemli bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli menajer Ion Becali, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in, Dennis Man transferi için kendisiyle konuştuğunu ve ne olursa olsun 23 yaşındaki Rumen oyuncunun kadroya katılmasını istediğini söyledi.

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