Menemen FK Cüneyt Biçer'le kazandı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçında galip gelemeyen ve teknik direktör Bilal Kısa ile yollarını ayırıp tecrübeli çalıştırıcı Cüneyt Biçer'le anlaşma sağlayan Menemen FK deplasmanda Fethiyespor'u 1-0 yenerek kazanamama serisini bitirdi.
Yeni teknik direktörü Cüneyt Biçer'le çıktığı ilk maçı galip tamamlayan sarı-lacivertliler, 42 puana yükseldi. Menemen FK'yı galibiyete taşıyan golü 76'ncı dakikada Burak Bilgen kaydetti. Menemen FK gelecek hafta şampiyonluk ümidi bulunan Mardin 1969 Spor'la evinde karşı karşıya gelecek.
