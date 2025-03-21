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Mert Günok ile Yunus Akgün A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

Mert Günok ile Yunus Akgün A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

21:1621/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
DHA
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Mert Günok
Mert Günok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mert Günok ve Yunus Akgün'ün tedavilerinin devam etmesinden dolayı A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Mert Günok ile Yunus Akgün A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı. Futbol Federasyonundan yapılan açıklama şu şekilde:


"UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.


Kamp boyunca çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Günok ve Yunus Akgün'ün tedavilerinin Macaristan ile oynanacak rövanş maçına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, iki millî futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.


Ayrıca, savunma bölgesindeki oyuncularımızın sağlık durumu değerlendirmelerinin devam etmesi sebebiyle, İtalya'nın Palermo kulübünde forma giyen Rayyan Baniya da A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."






#Mert Günok
#Yunus Akgün
#A Milli Takım

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