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A Milli Takım Macaristan maçı hazırlıklarına başladı: 5 oyuncu antrenmana katılmadı

A Milli Takım Macaristan maçı hazırlıklarına başladı: 5 oyuncu antrenmana katılmadı

18:0921/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
AA
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A Milli Takım, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı
A Milli Takım, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.


Macaristan ile oynanan dünkü mücadelede süre alan isimler yenilenme yaparken, diğer futbolcular idmanı 5'e 2 ile sürdürdü. Antrenmanın, basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.


Antrenmana, sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz, Mert Günok, Yunus Akgün, Merih Demiral ve Kaan Ayhan katılmadı.


Bu isimlerin yokluğunda ay-yıldızlı aday kadroya çağrılan Rayyan Baniya da idmana katıldı. Mert Günok'un yokluğunda 20 Yaş Altı Milli Takım kalecisi Mert Furkan Bayram da antrenmana katıldı.


Milliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürerek Macaristan'a hareket edecek.

#A Milli Takım
#Macaristan
#TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri

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