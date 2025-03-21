A Milli Takım'da sürpriz: Yıldız oyuncu kadroya dahil edildi

A Milli Takım, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella, sürpriz bir ismi kadroya dahil etti.
UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı.
İlk maçı 3-1 kazanan milliler, ikinci maçta deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör Vincenzo Montella, bu karşılaşma öncesinde sürpriz bir ismi kadroya dahil etti.
Rayyan Baniya, A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi.
26 yaşındaki stoper, sezon başında Trabzonspor'dan Palermo'ya kiralanmıştı.
İtalya Bologna doğumlu olan Baniya, bu sezon toplamda 24 maçta 2 gol ile oynadı.