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A Milli Takım'da sürpriz: Yıldız oyuncu kadroya dahil edildi

A Milli Takım'da sürpriz: Yıldız oyuncu kadroya dahil edildi

Haber Merkezi
17:4821/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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A Milli Takım, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella, sürpriz bir ismi kadroya dahil etti.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı.

İlk maçı 3-1 kazanan milliler, ikinci maçta deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella, bu karşılaşma öncesinde sürpriz bir ismi kadroya dahil etti.

Rayyan Baniya, A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi.

26 yaşındaki stoper, sezon başında Trabzonspor'dan Palermo'ya kiralanmıştı.

İtalya Bologna doğumlu olan Baniya, bu sezon toplamda 24 maçta 2 gol ile oynadı.

#A Milli Takım
#Macaristan
#Rayyan Baniya

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