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Konyaspor-Beşiktaş maçında inanılmaz hata: Mert Günok kendi kalesine attı

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz birinci dakikasında Konyaspor 1-0 öne geçti. Konyaspor-Beşiktaş maçında, Mert Günok inanılmaz bir hata yaptı ve topu kontrol etmek isterken, kendi kalesine gönderdi. Mert Günok'un kendi kalesine attığı golle, henüz birinci dakikada Konyaspor, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. Peki, Mert Günok Konyaspor maçında kendi kalesine nasıl gol attı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mert Günokun golünü izle: Mert Günok Konyaspor maçında kendi kalesine nasıl gol attı?
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Süper Lig'in 19. haftasında arabam.com Konyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın henüz başında ev sahibi ekip, Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Mert Günok Konyaspor maçında kendi kalesine nasıl gol attı?

Konyaspor-Beşiktaş maçının birinci dakikasında ev sahibi ekip öne geçti. Rosier'in geri pasında, topu kontrol etmek isteyen kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı ayağının altından kaçırdı.
  • Geriye dönen ve topu çizgiden çıkartmak isteyen Mert Günok, başarılı olamadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Bu golle birlikte Konyaspor, Beşiktaş maçında 1-0 öne geçti.
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