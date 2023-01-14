Konyaspor-Beşiktaş maçında inanılmaz hata: Mert Günok kendi kalesine attı Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz birinci dakikasında Konyaspor 1-0 öne geçti. Konyaspor-Beşiktaş maçında, Mert Günok inanılmaz bir hata yaptı ve topu kontrol etmek isterken, kendi kalesine gönderdi. Mert Günok'un kendi kalesine attığı golle, henüz birinci dakikada Konyaspor, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. Peki, Mert Günok Konyaspor maçında kendi kalesine nasıl gol attı?

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