Konyaspor-Beşiktaş maçında inanılmaz hata: Mert Günok kendi kalesine attı

Süper Lig'in 19. haftasında arabam.com Konyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın henüz başında ev sahibi ekip, Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Mert Günok Konyaspor maçında kendi kalesine nasıl gol attı?Konyaspor-Beşiktaş maçının birinci dakikasında ev sahibi ekip öne geçti. Rosier'in geri pasında, topu kontrol etmek isteyen kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı ayağının altından kaçırdı.
- Geriye dönen ve topu çizgiden çıkartmak isteyen Mert Günok, başarılı olamadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Bu golle birlikte Konyaspor, Beşiktaş maçında 1-0 öne geçti.