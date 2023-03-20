MHK Başkanı Lale Orta canlı yayında iddialara cevap verdi

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, katıldığı canlı yayında gündemi meşgul eden iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Lale Orta'nın açıklamalarından önce çıkanlar;

-Kamuoyunu meşgul ettiğim için özür diliyorum. Bu konuyu Bükreş'te UEFA'nın seminerimde öğrendim. Orada benden övgü ile bahsettiler, Avrupa'nın tek kadın merkez hakem kurulu başkanı olduğum için beni alkışladılar.

-Hiçbir şekilde kimseye baskı yapmadım. Yapımda böyle bir şey yok. İletişimden yanayım. Neden böyle bir konu çıktığını bilmiyorum. Donk pozisyonunda, televizyonda pozisyonun kırmızı kart olması gerektiği söylendi.

-Hakemlerden aldığım bilgide Donk'un ayağa basmadığını öğrendim. Böyle bir olayın farklı bir açıdan kamuoyu ile paylaşılması gerekdiğini, Kamuoyunun gerçeği bilmesini istedim. Bir kulübe manipülasyonum asla olamaz.

-Gösterilmeyen pozisyonun gösterilmesini istemek nasıl manipülasyon olabilir? Buradaki sorun kart değil. Gösterilmeyen açıyı, o pozisyonun o açıdan gösterilmesi gerektiğini ve bazı düzeltmelerin yapılması gerektiğini düşündüm.

-Hiçbir şekilde bir programa asla baskı yapmadım. Bu bana asla yakışmaz. Adaleti savunan bir insanım. Herkes için şeffaflık diyorum. Başka bir maçta böyle bir pozisyon olursa onun için de aynısını yaparım. Bütün hakemleri takip ediyoruz.

-Maç izleme ekibimiz önemli pozisyonları gönderiyor. Bunlar zaten beIN Sports'un görüntüleri. Her hafta bütün önemli pozisyonları detayları ile inceleyerek hakemlerin gözlemci raporları ile karşılaştırarak yeni haftaya başlıyoruz.

-Dinlemem gereken pozisyonları dinleyip notlar alıyorum. Hakemlerimizin hakkını savunmak zorundayız.

- MHK Başkanı'nın bir pozisyona nereden ulaştığının önemi yoktur. İstediğim pozisyonu her yerden isteyip telefonuma getirtme hakkım var.

-Hakem atamalarındaki algoritmada yenilikler yaptık. Hakemlerin aldıkları puanlar, sınavlardaki başarıları ve genel değerlendirmeyle sıralanıyor.