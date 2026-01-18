Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Miami Heat kazandı: Oklahoma City Thunder'da seri sonu

Miami Heat kazandı: Oklahoma City Thunder'da seri sonu

11:5418/01/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Heat sezonun 22. galibiyetini aldı.
Heat sezonun 22. galibiyetini aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Oklahoma City Thunder'ı 122-120 yenerek rakibinin 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Kaseya Center'da Batı Konferansı lideri Thunder'ı ağırlayan Heat, Bam Adebayo'nun 30 sayı, 12 ribaunt, Norman Powell'ın 19 ve Pelle Larsson'un 16 sayıyla oynadığı maçta sezonun 22. galibiyetini aldı.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 39 ve Aaron Wiggins'in 18 sayısı, sezonun 8. mağlubiyetini engelleyemedi.


Spurs, Timberwolves'u mağlup etti

San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 126-123 yendi. Bu sezon 29 galibiyete ulaşan Batı Konferansı ikincisi Spurs'te Victor Wembanyama 39 sayı, 9 ribaunt ve De'Aaron Fox 25 sayı, 12 asistle oynadı.

Timberwolves'ta ise kariyer rekoru kıran Anthony Edwards'ın 55 ve Jaden McDaniels'ın 23 sayısı, sezonun 16. yenilgisini önleyemedi.

#Miami Heat
#NBA
#Oklahoma City Thunder
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS 2026 ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak? MEB sınav takvimi açıklandı