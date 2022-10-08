Zajc bedavaya gidebilir

Fenerbahçe’de ilk 11’de düşünülmeyen isimlerden Sloven orta saha Zajc ve golcü oyuncu Serdar Dursun’un gelen teklifleri değerlendirmeye aldıkları kaydedildi.

Serdar Dursun’u Stuttgart ve Union Berlin gibi kulüpler istiyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Zajc, ocak ayında istediği kulüple sözleşme imzalayabilir ve sezon sonunda bedelsiz olarak Fenerbahçe'den ayrılabilir.

Zajc’ın menajeri şimdiden İtalya ve Belçika’dan kulüplerle masaya oturdu.

🎙️ @omercelikbasli: "Zajc'ın performansını yeterli bulmadığınız için mi oynatmadınız, başka bir problem mi var?"



🗣️ Jorge Jesus: "Zajc'ın profesyonel anlamda hiçbir problemi yok. Tercihler, benim tercihlerim. Bugün oynayabilirdi ama sonrasında Arda'yı oyuna alma kararı aldım." REKLAM October 6, 2022