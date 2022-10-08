Spor Zajc bedavaya gidebilir
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Zajc bedavaya gidebilir

Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Miha Zajc'ın menajerinin, İtalya ve Belçika ekipleriyle görüşme halinde olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Miha Zajc Fenerbahçeden ayrılacak mı? Miha Zajcın sözleşmesi ne zaman bitiyor?
Miha Zajc, bu sezon toplamda 7 maçta 364 dakika süre alabildi.

Fenerbahçe’de ilk 11’de düşünülmeyen isimlerden Sloven orta saha Zajc ve golcü oyuncu Serdar Dursun’un gelen teklifleri değerlendirmeye aldıkları kaydedildi.

Serdar Dursun’u Stuttgart ve Union Berlin gibi kulüpler istiyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Zajc, ocak ayında istediği kulüple sözleşme imzalayabilir ve sezon sonunda bedelsiz olarak Fenerbahçe'den ayrılabilir.

Zajc’ın menajeri şimdiden İtalya ve Belçika’dan kulüplerle masaya oturdu.

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