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Milli atletler Özbekistan'da 4 madalya kazandı

Milli atletler Özbekistan'da 4 madalya kazandı

22:2615/05/2025, Perşembe
AA
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UNG Meeting Yarışması
UNG Meeting Yarışması

UNG Meeting Yarışması'nda milli atletler 2'si altın olmak üzere 4 madalya kazandı. Erkekler çekiç atmada Özkan Baltacı ve kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz altın madalya kazandı.

Özbekistan'da düzenlenen UNG Meeting Yarışması'nda milli atletler 2'si altın olmak üzere 4 madalya elde etti.


Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'te düzenlenen turnuvada milli sporcular 2 altın, 2 gümüş madalya aldı.


Erkekler çekiç atmada Özkan Baltacı ve kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz altın madalya kazandı. Kadınlar cirit atmada Esra Türkmen, gülle atmada ise Emel Dereli gümüş madalyanın sahibi oldu.




#UNG Meeting Yarışması
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