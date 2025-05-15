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Alp Aksoy WSK Euro Serisi'nde podyum için İtalya'da

Alp Aksoy WSK Euro Serisi'nde podyum için İtalya'da

20:2915/05/2025, Perşembe
AA
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Milli sporcu Alp Aksoy
Milli sporcu Alp Aksoy

Genç milli sporcu Alp Aksoy, WSK Euro Serisi'nin ilk yarışına çıkmaya hazırlanıyor. Aksoy, 13-17 Mayıs tarihleri arasında İtalya'da yarışacak.

Türkiye'nin genç milli sporcuları arasında olan Alp Aksoy, 2025 sezonunda geçtiğimiz sene de yarıştığı WSK Euro Serisi'nin ilk yarışına çıkmaya hazırlanıyor. Aksoy, 13-17 Mayıs tarihleri arasında İtalya'da yarışacak.


Geçtiğimiz yıl birçok farklı kategorideki performansıyla öne çıkan genç pilot Alp Aksoy, 2025 sezonunda gelişim serilerinin en güçlü ekiplerinden Prema Racing kadrosuna katıldı. Yılın ilk önemli mücadelesine hazırlanan Aksoy, WSK Super Serisi'ndeki ilk yarışına bu hafta sonu İtalya'daki Circuito Internazionale Viterbo'da çıkıyor ve seride OK sınıfında ter döküyor.


WSK Super Serisi'ndeki yükselen performansıyla adından söz ettirmeye devam eden Alp Aksoy, başarısını pekiştirmek amacıyla Champions of The Future Serisi, prestijli FIA Avrupa Şampiyonası ve WSK Euro Serisi gibi önemli şampiyonalarda da boy göstermeyi hedefliyor.


ALP AKSOY, WSK EURO SERİSİ'NDEKİ İLK YARIŞINA PORTEKİZ'DE ÇIKACAK

Uluslararası düzeyde genç yeteneklerin yer aldığı bu şampiyonada, pilotlar podyum pozisyonları için kıyasıya yarışacak.


Genç pilot, yarış haftası hakkında, “Bu hafta WSK Euro Serisi'nde yarışacak olmak harika bir duygu ve çok heyecanlıyım! Bu sezon ana hedefim hep her zaman rekabetçi seviyede olmak ve podyuma çıkmak. Takımımın eşsiz desteği ve birlikte harcadığımız sıkı çalışma sayesinde kendimi oldukça hazırlıklı hissediyorum. Her antrenmanda daha hızlı gitmek, her virajda kendimi zorlamak ve en iyi dereceyi elde etmek için çok çalıştım. Artık bu çalışmaların sonucunda podyuma çıkmak istiyorum” dedi.


Alp Aksoy, sıradaki yarışı için de İtalya'da olacak. 28-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Champions of The Future Serisi'nde bir sonraki yarış da Circuito Internazionale Viterbo'da düzenlenecek.




#WSK Euro Serisi
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