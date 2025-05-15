Alp Aksoy WSK Euro Serisi'nde podyum için İtalya'da

Genç pilot, yarış haftası hakkında, “Bu hafta WSK Euro Serisi'nde yarışacak olmak harika bir duygu ve çok heyecanlıyım! Bu sezon ana hedefim hep her zaman rekabetçi seviyede olmak ve podyuma çıkmak. Takımımın eşsiz desteği ve birlikte harcadığımız sıkı çalışma sayesinde kendimi oldukça hazırlıklı hissediyorum. Her antrenmanda daha hızlı gitmek, her virajda kendimi zorlamak ve en iyi dereceyi elde etmek için çok çalıştım. Artık bu çalışmaların sonucunda podyuma çıkmak istiyorum” dedi.