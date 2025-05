Alp Aksoy WSK Euro Serisi'nde podyum için İtalya'da

Geçtiğimiz yıl birçok farklı kategorideki performansıyla öne çıkan genç pilot Alp Aksoy, 2025 sezonunda gelişim serilerinin en güçlü ekiplerinden Prema Racing kadrosuna katıldı. Yılın ilk önemli mücadelesine hazırlanan Aksoy, WSK Super Serisi'ndeki ilk yarışına bu hafta sonu İtalya'daki Circuito Internazionale Viterbo'da çıkıyor ve seride OK sınıfında ter döküyor.

WSK Super Serisi'ndeki yükselen performansıyla adından söz ettirmeye devam eden Alp Aksoy, başarısını pekiştirmek amacıyla Champions of The Future Serisi, prestijli FIA Avrupa Şampiyonası ve WSK Euro Serisi gibi önemli şampiyonalarda da boy göstermeyi hedefliyor.

Genç pilot, yarış haftası hakkında, “Bu hafta WSK Euro Serisi'nde yarışacak olmak harika bir duygu ve çok heyecanlıyım! Bu sezon ana hedefim hep her zaman rekabetçi seviyede olmak ve podyuma çıkmak. Takımımın eşsiz desteği ve birlikte harcadığımız sıkı çalışma sayesinde kendimi oldukça hazırlıklı hissediyorum. Her antrenmanda daha hızlı gitmek, her virajda kendimi zorlamak ve en iyi dereceyi elde etmek için çok çalıştım. Artık bu çalışmaların sonucunda podyuma çıkmak istiyorum” dedi.