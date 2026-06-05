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Milli Erkek Voleybol Takımı VNL ilk hafta müsabakaları için Kanada'ya gitti

Milli Erkek Voleybol Takımı VNL ilk hafta müsabakaları için Kanada'ya gitti

15:365/06/2026, Cuma
AA
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk hafta Kanada etabında oynayacağı müsabakalar için bu ülkeye gitti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk hafta Kanada etabında oynayacağı müsabakalar için bu ülkeye gitti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk hafta Kanada etabında oynayacağı müsabakalar için bu ülkeye gitti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre A Milli Erkek Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, VNL'nin ilk haftasında 10-14 Haziran tarihlerinde Kanada'da, ikinci haftasında 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'da, üçüncü haftasında ise 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da mücadele edecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Kanada'daki ilk hafta TSİ maç programı şöyle:

1. Hafta (Ottawa, Kanada):
10 Haziran Çarşamba:

18.00 Türkiye-ABD

13 Haziran Cumartesi:

02.30 Türkiye-Fransa

14 Haziran Pazar (13'ü 14'üne bağlayan gece):

02.30 Türkiye-İtalya

14 Haziran Pazar:

21.30 Kanada-Türkiye

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Kanada kadrosu şöyle:

Pasörler:
Murat Yenipazar, Muhammed Kaya, Ömercan Burak Karahan
Pasör çaprazları:
Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
Smaçörler:
Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija
Orta oyuncular:
Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic
Liberolar:
Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

Öte yandan milli takımda Efe Mandıracı sağlık problemleri sebebiyle ilk hafta müsabakalarında forma giyemeyecek.

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