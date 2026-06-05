Milli Erkek Voleybol Takımı VNL ilk hafta müsabakaları için Kanada'ya gitti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk hafta Kanada etabında oynayacağı müsabakalar için bu ülkeye gitti.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre A Milli Erkek Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, VNL'nin ilk haftasında 10-14 Haziran tarihlerinde Kanada'da, ikinci haftasında 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'da, üçüncü haftasında ise 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da mücadele edecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Kanada'daki ilk hafta TSİ maç programı şöyle:
18.00 Türkiye-ABD
02.30 Türkiye-Fransa
02.30 Türkiye-İtalya
21.30 Kanada-Türkiye
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Kanada kadrosu şöyle:
Öte yandan milli takımda Efe Mandıracı sağlık problemleri sebebiyle ilk hafta müsabakalarında forma giyemeyecek.