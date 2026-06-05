Milli Erkek Voleybol Takımı VNL ilk hafta müsabakaları için Kanada'ya gitti

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre A Milli Erkek Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, VNL'nin ilk haftasında 10-14 Haziran tarihlerinde Kanada'da, ikinci haftasında 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'da, üçüncü haftasında ise 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da mücadele edecek.