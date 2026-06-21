Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı, ABD'yi geçerek dünya üçüncülüğüne yükseldi

Başkent Ankara'da düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaştı.

İlk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup eden milli takım, ikinci karşılaşmasında Fransa'yı aynı skorla yendi. Milliler, üçüncü maçında Almanya karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

İkinci haftanın son karşılaşmasında Çin'i 3-2 yenerek Ankara etabını 4'te 4 yaparak tamamlayan Türkiye, böylece VNL tarihinde ilk kez ev sahipliği yaptığı bir haftayı yenilgisiz geçti.