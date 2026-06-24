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Filenin Efeleri Polonya ile karşılaşacak

Filenin Efeleri Polonya ile karşılaşacak

11:1424/06/2026, Çarşamba
AA
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Milliler Fransa'yı 3-0 mağlup etmişti.
Milliler Fransa'yı 3-0 mağlup etmişti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ikinci maçında yarın ev sahibi Polonya ile mücadele edecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Polonya ile karşılaşacak. Gliwice kentinde oynayacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.


2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2023 ve 2025 senelerinde şampiyonluğu bulunan Polonya ile organizasyonda oynadığı 2 maçı da kaybeden Türkiye, yarın rakibi karşısında ilk galibiyeti almak için sahaya çıkacak.


Ligde, her iki takımın da ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.




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