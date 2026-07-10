Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu
10:03, 10/07/2026, Cuma
AA
Milliler karar setini kaybetti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 2. maçında ABD'ye 3-2 yenildi.
Japonya'nın Osaka kentinde oynanan mücadeleyi kaybeden ay-yıldızlılar, turnuvadaki 10. karşılaşmasında 3. mağlubiyetini yaşadı. Puan tablosunun zirvesindeki ABD ise 11. müsabakasında 9. galibiyetini elde etti.
Sakatlığı bulunan Sinead Jack-Kısal'dan yoksun sahaya çıkan Türkiye'de Vargas'ın 35 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
Milliler, üçüncü etaptaki 3. maçında yarın TSİ 13.20'de, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.
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