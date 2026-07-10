Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu

Türkiye - Almanya voleybol maçı CANLI TRT SPOR İZLE || Filenin Sultanları Milletleri Ligi Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri…

Dünya voleybolunun zirvesindeki gururumuz Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) fırtına gibi esmeye devam ediyor. Milletler Ligi'ndeki başarılı grafiğini sürdürmek ve liderlik koltuğunu sağlama almak isteyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, turnuvanın en disiplinli ekiplerinden Almanya ile kozlarını paylaşıyor. Dünyanın en iyi taraftar desteğine sahip olan Sultanlar, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Türkiye - Almanya voleybol maçı saat kaçta? Filenin Sultanları'nın maçı hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri...