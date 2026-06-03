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Filenin Sultanları VNL'e galibiyetle başladı

Filenin Sultanları VNL'e galibiyetle başladı

21:463/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
AA
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Filenin Sultanları
Filenin Sultanları

2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı rakibi Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.

Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanan mücadeleyi kazanan ay-yıldızlılar, turnuvaya galibiyetle başladı.

Milliler, Brezilya etabındaki 2. maçında yarın TSİ 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak.



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