Ziraat Bankkart'a yıldız pasör

Başkent ekibinin açıklamasında, "Takımımız, dünya voleybolunun en önemli pasörlerinden biri olan tecrübeli Fransız pasör Benjamin Toniutti ile anlaşma sağlamıştır. Kariyeri boyunca kazandığı sayısız başarı ve liderlik özellikleriyle adından söz ettiren Toniutti'nin önümüzdeki sezon formamızı giyecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Benjamin Toniutti'ye ailemize hoş geldin diyor, birlikte nice başarılara imza atmayı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.