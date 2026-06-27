Aras Kargo yeni liberosunu açıkladı

Dilek Kınık Ekşi yeni takımına imzayı attı.
Sultanlar Ligi kulüplerinden Aras Kargo, dış transferde Kuzeyboru'dan libero Dilek Kınık Ekşi ile anlaştığını duyurdu.
Aras Kargo Dilek Kınık Ekşi'yi renklerine bağladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "1995 doğumlu tecrübeli libero Dilek Kınık, yeni sezonda takımımzıda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Dilek" ifadelerine yer verdi.
Dilek kariyerinde Vakıfbank, Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor, Bartın Polisgücü, Samsun BŞB Anakentspor kulüplerinde de görev yaptı.
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