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Ziraat Bankkart Ahmet Tümer'i transfer etti

Ziraat Bankkart Ahmet Tümer'i transfer etti

14:5312/06/2026, Cuma
AA
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CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında, Galatasaray HDI Sigorta ile Bogdanka LUK Lublin takımları Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda karşılaştı. Galatasaray HDI Sigorta oyuncusu Ahmet Tümer (7) karşılaşmada görev aldı.
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında, Galatasaray HDI Sigorta ile Bogdanka LUK Lublin takımları Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda karşılaştı. Galatasaray HDI Sigorta oyuncusu Ahmet Tümer (7) karşılaşmada görev aldı.

Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, milli voleybolcu Ahmet Tümer'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Türk voleybolunun önemli orta oyuncularından Ahmet Tümer ile anlaşma sağlamış bulunuyoruz. Gücü ve mücadeleci karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni sezonda hedeflerimize birlikte yürüyeceğimiz Ahmet Tümer'e ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." denildi.

Son 3 yıldır Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki Ahmet, Beşiktaş'ta başladığı kariyerinde Fenerbahçe, Spor Toto, Altekma, Cizre Belediyespor ve Hatayspor'da da oynadı.

#Voleybol
#Ziraat Bankkart
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