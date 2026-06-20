Türkiye - Almanya voleybol maçı CANLI TRT SPOR İZLE || Filenin Sultanları Milletleri Ligi Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri…

2026 FIVB Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Sultanları, kritik karşılaşmada Almanya ile karşı karşıya geliyor. Turnuvadaki başarılı performansını sürdürmek isteyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Voleybolseverler ise Türkiye - Almanya maçının yayın saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.