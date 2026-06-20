Türkiye - Almanya voleybol maçı CANLI TRT SPOR İZLE || Filenin Sultanları Milletleri Ligi Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri…

Dünya voleybolunun zirvesindeki gururumuz Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) fırtına gibi esmeye devam ediyor. Milletler Ligi'ndeki başarılı grafiğini sürdürmek ve liderlik koltuğunu sağlama almak isteyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, turnuvanın en disiplinli ekiplerinden Almanya ile kozlarını paylaşıyor. Dünyanın en iyi taraftar desteğine sahip olan Sultanlar, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Türkiye - Almanya voleybol maçı saat kaçta? Filenin Sultanları'nın maçı hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri...
2026 FIVB Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Sultanları, kritik karşılaşmada Almanya ile karşı karşıya geliyor. Turnuvadaki başarılı performansını sürdürmek isteyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Voleybolseverler ise Türkiye - Almanya maçının yayın saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.
Türkiye - Almanya VNL Kadın Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye kadın millî voleybol takımı ile Almanya kadın millî voleybol takımı arasındaki mücadele bugün saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve S Sport Plus platformundan canlı olarak yayınlanacak.