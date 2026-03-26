Milli motosikletçiler Portekiz ve ABD'de piste çıkacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında sezon 27-29 Mart tarihlerinde Portekiz yarışı ile devam edecek. Dünya Supersport Şampiyonası'nın favori isimlerinden Can Öncü, yarın Algarve Pisti'nde serbest antrenman ve superpolede yer alacak. Can Öncü, Pata Yamaha Ten Kate ile hafta sonunun ilk yarışına 28 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da, ikinci yarışına ise 29 Mart Pazar günü ise saat 16.00'da çıkacak.