Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
MotoGP'de şampiyon Jorge Martin

MotoGP'de şampiyon Jorge Martin

17:2817/11/2024, Pazar
AA
Sonraki haber
Jorge Martin zaferini seveleriyle kutladı.
Jorge Martin zaferini seveleriyle kutladı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Barselona Grand Prix'sini üçüncü sırada bitiren Prima Pramac takımından İspanyol Jorge Martin, şampiyon oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun son mücadelesi, 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.


Ducati Lenovo takımından İtalyan pilot Francesco Bagnaia, yarışı 40 dakika 24.740 saniyelik süresiyle kazanmayı başardı. Ancak pilotlar klasmanı lideri Jorge Martin'in en yakın takipçisi Bagnaia'nın bu galibiyeti, şampiyonluk için kendisine yeterli olmadı.


Gresini takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez, Bagnaia'nın 1.474 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı.


Jorge Martin ise liderin 3.810 saniye arkasında üçüncü olarak pilotlar klasmanında sezonu zirvede tamamladı ve kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.


Pilotlar klasmanında 2024 sezonunu ilk 5 sırada bitiren isimler şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 508 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 498

3. Marc Marquez (İspanya): 392

4. Enea Bastianini (İtalya): 386

5. Brad Binder (Güney Afrika): 217





#MotoGP
#Jorge Martin
#Barselona

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan başlangıcı: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2025 dini günler takvimi