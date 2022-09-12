Spor Sivassporda Mustapha Yatabarenin acı günü
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Sivasspor'da Mustapha Yatabare'nin acı günü

Süper Lig takımlarından Sivasspor'un Malili golcü oyuncusu Mustapha Yatabare'nin kız kardeşi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
Mustapha Yataberenin acı günü: Kız kardeşini kaybetti
Sivasspor & Mustapha Yatabare

Sivasspor'un forveti Mustapha Yatabare, kız kardeşini kaybetti.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Yatabare'nin vefat eden kız kardeşi Fatou Yatabare için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Futbolcumuz Yatabare'nin kız kardeşi Fatou Yatabare'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustapha'nın acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Fatou Yatabare'ye Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

  • 36 yaşındaki Yatabare'nin cenaze için ülkesi Mali'ye gitmesi bekleniyor.

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