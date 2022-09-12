Sivasspor'da Mustapha Yatabare'nin acı günü

Dünya

Norveç ile Endonezya yağmur ormanları için anlaşma imzaladı

Norveç hükümeti ile Endonezya arasında yağmur ormanlarının korunmasına yönelik bir anlaşma imzalandı. Anlaşmanın ilk ödemesinin 550 milyon kronun üstünde olduğu belirtildi.